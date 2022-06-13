«Манчестер Юнайтед» хочет купить одну из звёзд «Аякса»

Форвард амстердамского «Аякса» Антони может сменить голландский чемпионат на английскую Премьер-лигу. По сообщениям инсайдера Экрема Конура в социальных сетях, интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед».

Чтобы подписать 22-летнего бразильца, «красным дьяволам» придется выложить по крайней мере 50 миллионов евро. Действующий трудовой договор Антони с амстердамцами рассчитан до середины 2025 года.

В прошлом сезоне бразилец поучаствовал в 33 поединках за «Аякс» во всех турнирах и отметился 12 забитыми мячами и десятью забитыми мячами.