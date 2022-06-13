Усилить себя и ослабить конкурента: Как «Ливерпуль» работает на трансферном рынке

Дарвин Нуньес переезжает в Англию, где дополнит состав «Ливерпуля». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над этим трансфером.

«Ливерпуль» можно поздравить с прекрасным приобретением и окончательной трансформацией атакующего трио. Дарвин Нуньес переезжает на «Энфилд» и призван стать одним из лидеров мерсисайдцев на ближайшие годы.

Про Нуньеса нет смысла что-то рассказывать, можно просто перечислить ряд цифр, чтобы понять, почему «Ливерпуль» сделал крутое приобретение. Уругвайцу на днях исполнится 23 года. В прошлом сезоне в составе «Бенфики», которая знает толк в молодых футболистах, он в 41 матче во всех турнирах забил 26 голов. Отдельно отметим 6 мячей в 10 поединках Лиги чемпионов. «Ливерпуль» и сам пострадал от Нуньеса в минувшем розыгрыше еврокубка – уругваец забил по разу в каждом из матчей 1/4 финала.

Наверное, Нуньес был третьим нападающим, после Мбаппе и Холанна, за которым этим летом гонялись почти все топ-клубы. Список претендентов на уругвайца был огромный, тем важнее победа «Ливерпуля». Интересно, что мерсисайдцы сумели на финишной прямой опередить своего заклятого соперника – «Манчестер Юнайтед».

Известно, что «красные дьяволы» очень хотели подписать уругвайца, новый главный тренер Эрик тен Хаг очень рассчитывал на его подписание. Однако «МЮ» не смог быстро провести эту сделку, а после включения в борьбу «Ливерпуля» выиграть было сложно. Вряд ли «красные дьяволы» могут предложить намного больше денег. С точки зрения перспектив «Ливерпуль» сейчас выглядит более интересным вариантом.

В «МЮ» Нуньес, конечно, получил бы место в основе и роль главного нападающего, в то время как «Ливерпуле» уругвайца ждёт серьёзная конкуренция. Тем не менее Нуньес выбрал клуб, который сегодня выглядит сильнее, и где за трофеи можно бороться уже сейчас, а не в какой-то перспективе. Что касается самого «Ливерпуля», то мерсисайдцы, получается, не только усилились сами, но и не дали конкурентам стать лучше, то есть в некотором роде ослабили их. «МЮ» теперь будет срочно искать другого форварда, который точно будет слабее.

При этом Нуньес чётко понимает, что в «Ливерпуле» точно будет играть. Английские клубы проводят очень много матчей даже в обычные сезоны. В грядущем же футбольном году график будет сумасшедший, так что без ротации не обойтись. Нуньес получит своё игровое время, главное теперь – реализовать свои шансы.

«Ливерпуль» же подписанием Нуньеса, по сути, завершил глобальное обновление своего атакующего трио. Фирмино ранее уже превратился в футболиста резерва, Мане готовится уехать, Салах остаётся, но его перспективы в «Ливерпуле» на будущее пока не очень понятны. При этом у самого клуба вырисовывается новое трио: Жоте и Диасу по 25 лет, Нуньес ещё моложе. На ближайшие лет пять «Ливерпуль» точно закрыл вопрос атаки, если не случится форс-мажора.

Конечно, остаётся вопрос адаптации. Южноамериканцы не всегда привыкают к Англии, но такой риск есть всегда. На бумаге же «Ливерпуль» приобрёл молодого и забивного форварда, за которым гонялась половина Европы. В клубе точно этому рады, хотя и вывалили за него рекордную для себя сумму.

Роман Андреев