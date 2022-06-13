«Бенфика» объявила о переходе Нуньеса в «Ливерпуль»

Представители лиссабонской «Бенфики» официально объявили о переходе молодого уругвайского форварда Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль».

Как сообщает пресс-служба «орлов», руководители лиссабонской команды проинформировали Комиссию по рынку ценных бумаг о том, что 22-летний уругвайский футболист переходит в «Ливерпуль» за 75 миллионов евро. Стоит отметить, что эта сумма может ещё вырасти до 100 миллионов благодаря выплате бонусов.

Напомним, что в прошедшем сезоне Дарвин Нуньес провёл в португальском чемпионате 28 поединков, в которых отметился 26 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.