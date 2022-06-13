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Полузащитник киевского «Динамо» может перейти в «Ливерпуль»

13 Июня 2022 • 07:36 Комментировать

Полузащитник киевского «Динамо» и украинской сборной Виктор Цыганков может продолжить свою карьеру на туманном Альбионе.

По информации UA-Футбол, мерсисайдская команда активно ищет замену сенегальцу Садио Мане, который может этим летом перебраться в «Баварию». Одним из кандидатов на замену африканцу считается 24-летний Цыганков, который привлёк внимание европейских клубов своей игрой за национальную команду в последних матчах.

В прошедшем сезоне Виктор Цыганков провёл в украинском чемпионате 18 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Динамо Киев Виктор Цыганков
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