Полузащитник киевского «Динамо» может перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник киевского «Динамо» и украинской сборной Виктор Цыганков может продолжить свою карьеру на туманном Альбионе.

По информации UA-Футбол, мерсисайдская команда активно ищет замену сенегальцу Садио Мане, который может этим летом перебраться в «Баварию». Одним из кандидатов на замену африканцу считается 24-летний Цыганков, который привлёк внимание европейских клубов своей игрой за национальную команду в последних матчах.

В прошедшем сезоне Виктор Цыганков провёл в украинском чемпионате 18 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя ассистами.