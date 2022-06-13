«Ливерпуль» объявит о переходе Нуньеса в ближайшее время, трансфер завершён

Как сообщил Фабрицио Романо, в ближайшие часы «Ливерпуль» официально объявит о переходе Дарвина Нуньеса из португальской «Бенфики».

Вечером 12 июня «Ливерпуль» и «Бенфика» завершили оформление всех документов, необходимых для трансфера. О переходе будет объявлено официально в кратчайшие сроки, информирует авторитетный инсайдер. Нуньес подписал с английским грандом шестилетний контракт. В понедельник нападающий пройдёт медосмотр в Англии.

Напомним, что трансфер 22-летнего уругвайца обойдётся «Ливерпулю» в 80 млн евро, ещё 20 млн будет выплачено «Бенфике» в виде бонусных надбавок.