Защитник «МЮ» поставил Руни выше Криштиану Роналду

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс составил свою команду мечты из игроков «красных дьяволов», не упомянув Роналду.

30-летнего игрока, выступающего за «Юнайтед» с 2011 года, попросили назвать команду мечты из пяти лучших игроков клуба. Как отмчает Mirror, среди вратарей Джонс выбрал знаменитого голландца Эдвина ван дер Сара. Из числа защитников были названы Неманья Видич и Стив Брюс, славившиеся своей жёсткой игрой. Место в полузащите Джонс отвёл Полу Скоулзу, а в атаку был избран Уэйн Руни.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в прошедшем сезоне, отметившись 24 голами в 38 матчах всех турниров. Португалец попал в символическую сборную сезона по версии PFA.