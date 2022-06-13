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Антони: «Тен Хаг знает, как сделать игроков лучше»

13 Июня 2022 • 00:49 Комментировать

Вингер «Аякса» Антони, являющийся трансферной целью «Манчестер Юнайтед», высказался об Эрике тен Хаге.

Под руководством голландского специалиста бразильский футболист показал впечатляющую игру в «Аяксе», благодаря чему попал в сферу интересов многочисленных грандов европейского футбола. Главным претендентом на 22-летнего игрока считается «Манчестер Юнайтед», который недавно возглавил тен Хаг.

«Под его руководством каждый игрок становится лучше, – хвалит голландца Антони в интервью De Telegraaf. – Его тренировки очень полезны. Тен Хаг делает всё возможное, чтобы его команда показывала качественный футбол. У него много положительных сторон, и он прекрасно знает, как развивать игроков, которых тренирует», – заявил футболист «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Антони
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