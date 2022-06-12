«Барселона» сможет предложить за Силву не более 70 млн евро

Сделка между «Барселоной» и «Манчестер Сити» по Бернарду Силве кажется маловероятной.

Как стало известно ранее, «Манчестер Сити» не планирует отпускать атакующего полузащитника и намерен запросить неподъёмную для «Барселоны» сумму – 93 млн евро. По информации издание Mirror, каталонский клуб при любых раскладах сможет предложить за 27-летнего португальца не более 70 млн, поэтому вероятность трансфера очень невелика.

Бернарду Силва сыграл 50 матчей за «горожан» в сезоне 2021/22, став автором 13 голов и 7 результативных передач, а также удостоившись попадания в символическую сборную сезона в Премьер-лиге.