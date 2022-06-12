Наставник сборной Сенегала считает, что переход в «Баварию» пойдёт на пользу Мане

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе высказался о вероятном трансфере Садио Мане из «Ливерпуля» в «Баварию».

Мюнхенский суперклуб, как сообщают авторитетные источники, близок к приобретению 30-летнего нападающего сборной Сенегала.

«Я слышал о переговорах Садио с «Баварией», – рассказал Сиссе, слова которого приводит Sky Sports. – «Бавария» играет в интенсивный футбол с активным прессингом. Садио выступал в австрийском «Зальцбурге», футбольная культура которого довольно схожа с немецкой – это означает, что Мане не придётся адаптироваться к новым условиям. На мой взгляд, «Бавария» – оптимальный вариант для него», – заявил Сиссе.