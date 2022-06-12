Магуайр попросит тен Хага не лишать его капитанской повязки

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не хочет расставаться с капитанской повязкой.

29-летний англичанин неудачно провёл прошедший сезон, вынудив общественность усомниться в своём статусе. После прихода в клуб нового наставника Эрика тен Хага появились известия о том, что новым капитаном «Юнайтед» может стать голкипер Давид де Хеа, полузащитник Бруну Фернандеш либо защитник Рафаэль Варан.

По информации Mirror, Магуайра такой расклад не устраивает: он проведёт специальную беседу с тен Хагом, в ходе которой попытается убедить специалиста в своей пригодности на роль капитана «красных дьяволов».