«Челси» предложил 50 млн за футболиста сборной Франции

«Челси» готов заплатить 50 млн евро за центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

23-летний игрок сборной Франции доложил своему клубу о желании сделать следующий карьерный шаг. «Челси» – главный претендент на Кунде, но «Севилья» не намерена отпускать защитника по сниженной цене. По информации издания Marca, лондонский гранд предложил за француза 50 млн евро, в то время как «Севилья» оценивает свою звезду в 65 млн.

Жюль Кунде провёл 44 матча за андалусийцев в финишировавшей кампании, отметившись тремя голами и одним результативным пасом. Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года.