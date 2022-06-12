Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Френки де Йонг склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед»

12 Июня 2022 • 21:42 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» всё ближе к тому, чтобы уговорить Френки де Йонга присоединиться к команде Эрика тен Хага.

Нидерландский специалист знаком со своим соотечественником по совместной работе в амстердамском «Аяксе». «Манчестер Юнайтед» уже делал предложение «Барселононе» по де Йонгу, но получил отказ. Несмотря на это, в манчестерском клубе ждут прихода голландца и почти уверены в успешном завершении переговоров, сообщает журналист Алекс Крук. Сам 25-летний полузащитник всё ближе к тому, чтобы одобрить сделку.

Контракт Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Каталонцы, вероятно, будут вынуждены продать свою звезду из-за финансовых трудностей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» сможет предложить за Силву не более 70 млн евро
22:19 · Англия. Премьер-лига
Наставник сборной Сенегала считает, что переход в «Баварию» пойдёт на пользу Мане
22:04 · Англия. Премьер-лига
Магуайр попросит тен Хага не лишать его капитанской повязки
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 50 млн за футболиста сборной Франции
21:42 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед»
21:34 · Англия. Премьер-лига
Эриксен будет искать себе новый клуб
21:06 · Англия. Премьер-лига
Моуринью обозначил две главные трансферные цели «Ромы»
20:56 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» уверены в приходе Дембеле
20:47 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» готов продать своего лидера «Тоттенхэму»
20:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - очередной претендент на услуги форварда «Манчестер Сити» 1
20:27 · Англия. Премьер-лига
Фаулер: «Манчестер Юнайтед» может написать книгу о том, как нельзя делать трансферы
19:21 · Англия. Премьер-лига
Форвард сборной Бразилии стал трансферной целью «Реала», «ПСЖ» и «Баварии»
18:40 · Англия. Премьер-лига
Два английских гранда хотят купить игрока «Реала»
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Реала» 3
17:35 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Нуньеса станет самым дорогим в истории «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем