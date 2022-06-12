Френки де Йонг склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» всё ближе к тому, чтобы уговорить Френки де Йонга присоединиться к команде Эрика тен Хага.

Нидерландский специалист знаком со своим соотечественником по совместной работе в амстердамском «Аяксе». «Манчестер Юнайтед» уже делал предложение «Барселононе» по де Йонгу, но получил отказ. Несмотря на это, в манчестерском клубе ждут прихода голландца и почти уверены в успешном завершении переговоров, сообщает журналист Алекс Крук. Сам 25-летний полузащитник всё ближе к тому, чтобы одобрить сделку.

Контракт Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Каталонцы, вероятно, будут вынуждены продать свою звезду из-за финансовых трудностей.