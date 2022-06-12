Эриксен будет искать себе новый клуб

Согласно данным источника, полузащитник Кристиан Эриксен решил не подписывать новый контракт с «Брентфордом».

Датчанин присоединился к «Брентфорду» в январе, успешно проведя в Англии половину сезона. Руководство и главный тренер «пчёл» неоднократно заявляли о желании продолжить сотрудничество с 30-летним игроков, однако тот, похоже, решил пойти другим путём. Как утверждает журналист Альфредо Педулла, Эриксен жаждет нового вызова, поэтому в скором времени подпишет соглашение с другим клубом. В услугах атакующего хавбека заинтересованы представители Английской премьер-лиги, включая его бывший клуб – «Тоттенхэм».

В составе «Брентфорда» Эриксен провёл 11 матчей, в которых отметился 1 голом и 4 голевыми передачами.