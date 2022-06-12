«Бавария» близка к приобретению Мане

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане находится в одном шаге от перехода в «Баварию».

30-летний сенегалец практически согласовал с мюнхенским грандом условия личного контракта. В ближайшее время будут урегулированы оставшиеся детали договора. Кроме того, «Бавария» готова удовлетворить трансферный запрос «Ливерпуля», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Предложение уже оформлено и в ближайшее время будет отправлено руководству англичан для закрытия сделки.

Контракт Садио Мане с «Ливерпулем» истекает в следующем году. Напомним, что футболист сам изъявил желание сменить клуб этим летом.