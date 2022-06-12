В «Челси» уверены в приходе Дембеле

Усман Дембеле стал ещё ближе к переходу из «Барселоны» в «Челси» в качестве свободного агента.

25-летний француз не принял предложение «Барселоны» о новом контракте, при этом, как утверждает издание Football.London, окружение игрока уже дало добро на переход Дембеле в «Челси», а руководство «синих» уверено в успешном исходе переговоров, несмотря на серьёзный интерес к вингеру со стороны «Пари Сен-Жермен».

Усман Дембеле принял участие в 32 матчах «Барселоны» в сезоне 2021/22, записав на свой счёт 2 гола и 13 результативных передач. Рыночная цена француза оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.