«Эвертон» готов продать своего лидера «Тоттенхэму»

«Эвертон» готов вступить в переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу нападающего Ришарлисона.

Слухи также связывают бразильца с интересом мадридского «Реала» и «ПСЖ», однако именно «Тоттенхэм» считается наиболее серьёзным претендентом на 25-летнего игрока. По данным Sportsmail, «Эвертон» знает о заинтересованности «шпор» и готов начать официальные переговоры, но планирует выручить с продажи Ришарлисона не менее 50 млн фунтов стерлингов.

Нападающий сборной Бразилии отметился 10 забитыми мячами в 30 поединках прошедшего розыгрыша Английской премьер-лиги. Также на счету Ришарлисона 5 результативных передач.