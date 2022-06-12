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«Эвертон» готов продать своего лидера «Тоттенхэму»

12 Июня 2022 • 20:47 Комментировать

«Эвертон» готов вступить в переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу нападающего Ришарлисона.

Слухи также связывают бразильца с интересом мадридского «Реала» и «ПСЖ», однако именно «Тоттенхэм» считается наиболее серьёзным претендентом на 25-летнего игрока. По данным Sportsmail, «Эвертон» знает о заинтересованности «шпор» и готов начать официальные переговоры, но планирует выручить с продажи Ришарлисона не менее 50 млн фунтов стерлингов.

Нападающий сборной Бразилии отметился 10 забитыми мячами в 30 поединках прошедшего розыгрыша Английской премьер-лиги. Также на счету Ришарлисона 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Ришарлисон
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