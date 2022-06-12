«Челси» - очередной претендент на услуги форварда «Манчестер Сити»

Бразильский нападающий Габриэль Жезус с большой долей вероятности покинет «Манчестер Сити», в его услугах заинтересованы конкуренты клуба Хосепа Гвардиолы в английской Премьер-лиге - «Арсенал», а также лондонский «Челси». О том, что «пенсионеры» включились в борьбу за Жесуза, сообщает английское издание Evening Standard.

Жезус считает, что с приходом в клуб Эрлинга Холланда и Жулиана Альвареса у него не останется шансов попадать в основной состав клуба. А потому он нуждается в команде, в которой сможет быть основным игроком. В то же время «Челси» может расстаться с Лукаку и Жезус станет заменой для него.