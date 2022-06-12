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Фаулер: «Манчестер Юнайтед» может написать книгу о том, как нельзя делать трансферы

12 Июня 2022 • 20:27 Комментировать

Бывший игрок «Ливерпуля» Робби Фаулер жёстко раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед».

Поводом для критики послужил интерес «красных дьяволов» к Дарвину Нуньесу, который близок к переходу в «Ливерпуль».

«Интерес «Манчестер Юнайтед» к Нуньесу для меня лишь подчёркивает тот факт, что они боялись допустить переход качественного игрока в «Ливерпуль», – приводит слова Фаулера The Mirror. – Не хочу показаться грубым, но «Юнайтед» мог бы написать книгу о том, как не стоит делать трансферы. Подписывать игроков только для того, чтобы они не достались конкурентам...

Криштиану Роналду достаточно хорош, но они подписали его лишь после разговоров об интересе «Сити». То же самое было ранее с Алексисом Санчесом», – заявил англичанин.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Робби Фаулер Дарвин Нуньес
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