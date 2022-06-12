Форвард сборной Бразилии стал трансферной целью «Реала», «ПСЖ» и «Баварии»

Форвард сборной Бразилии и «Эвертона» Ришарлисон пользуется большим спросом на трансферном рынке, рапортует портал Goal.com. Игрок входит в сферу интересов сразу четырех европейских топ-клубов.

В борьбе за бразильского нападающего сойдутся мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», французский «ПСЖ» и лондонский «Тоттенхэм». Рыночная стоимость 25-летнего нападающего составляет 50 миллионов евро, а срок его трудового договора истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги бразилец провел 30 поединков, отметившись десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.