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«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Реала»

12 Июня 2022 • 18:23 Комментировать (1)

Испанский полузащитник Марко Асенсио может покинуть мадридский «Реал» и переехать на Туманный Альбион. По сообщениям Mundo Deportivo, интерес к игроку проявляет один из грандов английской Премьер-лиги.

Как утверждает источник, в приглашении звездного футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». В споре за испанца манкунианцам придется конкурировать с лондонским «Арсеналом».

Будущее Асенсио должно решиться на следующей неделе. Его трудовое соглашение со «сливочными» рассчитано до середины 2023 года, а трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Марко Асенсио
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