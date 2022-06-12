«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Реала»

Испанский полузащитник Марко Асенсио может покинуть мадридский «Реал» и переехать на Туманный Альбион. По сообщениям Mundo Deportivo, интерес к игроку проявляет один из грандов английской Премьер-лиги.

Как утверждает источник, в приглашении звездного футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». В споре за испанца манкунианцам придется конкурировать с лондонским «Арсеналом».

Будущее Асенсио должно решиться на следующей неделе. Его трудовое соглашение со «сливочными» рассчитано до середины 2023 года, а трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.