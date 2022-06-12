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Таккинарди: «Челси» не отпустит Лукаку просто так»

12 Июня 2022 • 15:27 Комментировать

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди приветствует теоретическое возвращение Ромелу Лукаку в миланский «Интер», но считает, что «Челси» не отпустит своего футболиста просто так. По мнению Таккинарди, ради возвращения Лукаку «Интеру» придется отдать ценного игрока.

- Лукаку испортил баланс в «Челси», но они не отдадут его просто так. Я думаю, что «Челси» может потребовать кого-нибудь в обмен, и это будет игрок основы, важный игрок, - считает Таккинарди, цитируемый TMW Radio.

В итальянской пресса обсуждаются следующие кандидатуры на замену в случае возвращения Лукаку - это защитники Дензель Дюмфриз и Милан Шкриньяр.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Алессио Таккинарди Милан Шкриньяр Дензел Дюмфрис
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