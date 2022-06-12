Гендузи: «Теперь сердце Салиба принадлежит «Марселю»

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи поделился мнением о будущем бывшего партнёра по команде Вильяма Салиба, который вернулся в лондонский «Арсенал» после истечения срока арендного соглашения.

По мнению Гендузи, защитник ещё вернётся во французский клуб.

«Теперь сердце Салиба принадлежит «Марселю», и я уверен, что он вернётся в следующем сезоне», — цитирует Гендузи Get French Football News с ссылкой на Telefoot.

Напомним, что Гендузи также принадлежит «Арсеналу». Ранее сообщалось, что «Марсель» выкупит француза у «канониров» за 10-11 миллионов евро.

В минувшем сезоне 21-летний Салиба провёл в составе «Марселя» 52 матча, не отметившись в них результативными действиями.