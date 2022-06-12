Матич в ближайшие дни снова воссоединится с Моуринью

Итальянский футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил о том, что сербский полузащитник Неманья Матич завтра, 13 июня, пройдёт медицинское обследование, и подпишет контракт с «Ромой» по схеме 1+1.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью был заинтересован в трансфере. Стоит отметить, что Матич играл под руководством португальского специалиста сначала в «Челси» (2014-2017), затем перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года, которым руководил всё тот же Моуринью.

В прошедшем сезоне 33-летний опорный полузащитник принял участие в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и отдал четыре голевые передачи. Матич присоединится к «Роме» в качестве свободного агента.