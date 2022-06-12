«Марсель» выкупит футболиста «Арсенала»

«Марсель» выкупит полузащитника «Арсенала» Маттео Гендузи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, сумма трансфера составит от 10 до 11 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Гендузи не хочет возвращаться в «Арсенал».

Минувший сезон 23-летний француз провёл в «Марселе» на правах аренды. В 55 проведённых матчах Гендузи забил пять голов и отдал 14 результативных передач.

Помимо «Арсенала» и «Марселя». Гендузи также защищал цвета берлинской «Герты» и «Лорьяна». Кроме того, он привлекался к играм за национальные сборные Франции различных возрастов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.