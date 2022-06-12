«Барселона» узнала цену на Силву

Руководство «Манчестер Сити» назвало цену, за которую готовы расстаться с полузащитником Бернарду Силвой.

По информации Daily Mail, в прошлом сезоне «горожане» были продать 27-летнего португальца за 70 миллионов евро. По новым данным, боссы «Манчестер Сити» готовы расстаться с Силвой уже за 94 миллиона евро.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за «горожан» 50 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал семь голевых передач. Его действующий контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года.

В составе английской команды он стал чемпионом страны в прошедшем сезоне. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста на трансферном рынке оценивается в 75 миллионов евро.