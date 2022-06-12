Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дело с обвинением Криштиану Роналду в изнасиловании закрыто окончательно и бесповоротно

12 Июня 2022 • 14:05 Комментировать

Наконец-то поставлена точка в застарелом деле об изнасиловании, в котором обвинялся португальский нападающий Криштиану Роналду. Инцидент случился в июне 2009 года в Лас-Вегасе, обвинителем выступила 25-летняя модель Кэтрин Майорга. Сам Роналду настаивал, что половая связь имела место по взаимному согласию и ранее даже выплатил ей 375 тысяч долларов США для того, чтобы разойтись миром.

Но Майорга не успокоилась и попробовала получить больше - вплоть до 200 миллионов долларов. Однако после долгих тяжб судья Дженнифер Дорси прекратила дело без права на очередную апелляцию, сообщает ITASportPress. Представленные стороной Майорги доказательства она назвала «недобросовестными» - такая формулировка используется в ее финальном рапорте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
14:29 · Англия. Премьер-лига
Гендузи: «Теперь сердце Салиба принадлежит «Марселю»
14:20 · Англия. Премьер-лига
Матич в ближайшие дни снова воссоединится с Моуринью
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» выкупит футболиста «Арсенала»
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» узнала цену на Силву
14:05 · Англия. Премьер-лига
Дело с обвинением Криштиану Роналду в изнасиловании закрыто окончательно и бесповоротно
13:54 · Англия. Премьер-лига
Дембеле определился с клубом, где продолжит свою карьеру
13:38 · Англия. Премьер-лига
Супруга Левандовски категорически против переезда в Лондон
12:47 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич высказался о возможном переходе Мане в «Баварию»
12:30 · Англия. Премьер-лига
Артета недоволен, что боссы «Арсенала» затягивают с трансфером Жезуса
12:24 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг не стал отвечать на вопросы журналистов о переходе в «Манчестер Юнайтед»
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может усилиться защитником сборной Нидерландов
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» хочет подписать голкипера «Арсенала»
11:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» пытается снизить сумму трансфера Нуньеса
10:57 · Англия. Премьер-лига
Салах: Хочу, чтобы соперник чувствовал от меня угрозу в течение 90 минут
10:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» проявляет интерес к Беллингему
Все новости
Рекомендуем