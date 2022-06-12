Дело с обвинением Криштиану Роналду в изнасиловании закрыто окончательно и бесповоротно

Наконец-то поставлена точка в застарелом деле об изнасиловании, в котором обвинялся португальский нападающий Криштиану Роналду. Инцидент случился в июне 2009 года в Лас-Вегасе, обвинителем выступила 25-летняя модель Кэтрин Майорга. Сам Роналду настаивал, что половая связь имела место по взаимному согласию и ранее даже выплатил ей 375 тысяч долларов США для того, чтобы разойтись миром.

Но Майорга не успокоилась и попробовала получить больше - вплоть до 200 миллионов долларов. Однако после долгих тяжб судья Дженнифер Дорси прекратила дело без права на очередную апелляцию, сообщает ITASportPress. Представленные стороной Майорги доказательства она назвала «недобросовестными» - такая формулировка используется в ее финальном рапорте.