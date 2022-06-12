Дембеле определился с клубом, где продолжит свою карьеру

Французский полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле собирается этим летом на правах свободного агента перебраться на туманный Альбион.

Как сообщает издание Daily Mail, 25-летний французский футболист не стал подписывать новый контракт с каталонским клубом, так что этим летом Дембеле на правах свободного агента перейдёт в лондонский «Челси». Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что полузащитник может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Усман Дембеле провёл в испанском чемпионате в составе «сине-гранатовых» 21 встречу. Француз забил один мяч и сделал 13 голевых передач.