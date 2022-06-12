Супруга Левандовски категорически против переезда в Лондон

В последние дни появились слухи о том, что запасным планом Роберта Левандовски является переход в лондонский «Челси» - в том случае, если не получится трансфер в «Барселону». Однако, если руководству «Челси» действительно захочется заполучить его, то уговаривать придется не только Роберта, но и его супругу Анну.

Хранительница очага семьи Левандовски категорически против трансфера в «Челси», сообщает издание TZ. Ей не нравится климат, ей не нравятся некоторые другие факторы английской столицы.

Так что будущее польского голеадора остается ребусом, в котором очень много относительных и неизвестных величин и значений.