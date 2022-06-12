Салихамиджич высказался о возможном переходе Мане в «Баварию»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного перехода сенегальского форварда «Ливерпуля» Садио Мане в мюнхенский клуб.

Салихамиджич сказал Bayern & Germany, что руководители мюнхенской команды всегда пытаются усилить состав. Спортивный директор «Баварии» отметил, что сейчас клуб прорабатывает несколько вариантов для усиления атаки, но говорить о Мане он сейчас не хочет, так как сенегалец всё ещё является игроком другой команды.

Напомним, что африканский форвард выразил желание в это трансферное окно сменить клубную прописку и перебраться в «Баварию».