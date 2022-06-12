Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета недоволен, что боссы «Арсенала» затягивают с трансфером Жезуса

12 Июня 2022 • 12:30 Комментировать

Наставник «Арсенала» Микель Артета недоволен тем, что руководители лондонской команды тянут с трансфером бразильского форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

По информации Daily Mail, испанский специалист сильно раздражён из-за того, что руководители лондонской команды слишком медленно работают над трансфером бразильского нападающего «Сити». Артета считает, что из-за подобного отношения «канониры» могут упустить Жезуса.

Напомним, что в прошедшем сезоне Габриэль Жезус провёл в английском чемпионате в составе «Сити» 28 поединков, в которых забил восемь мячей и сделал восемь ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета Габриэль Жезус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
13:38 · Англия. Премьер-лига
Супруга Левандовски категорически против переезда в Лондон
12:47 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич высказался о возможном переходе Мане в «Баварию»
12:30 · Англия. Премьер-лига
Артета недоволен, что боссы «Арсенала» затягивают с трансфером Жезуса
12:24 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг не стал отвечать на вопросы журналистов о переходе в «Манчестер Юнайтед»
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может усилиться защитником сборной Нидерландов
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» хочет подписать голкипера «Арсенала»
11:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» пытается снизить сумму трансфера Нуньеса
10:57 · Англия. Премьер-лига
Салах: Хочу, чтобы соперник чувствовал от меня угрозу в течение 90 минут
10:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» проявляет интерес к Беллингему
10:02 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Абердина» близок к переходу в «Ливерпуль»
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» всё ещё рассчитывает подписать полузащитника «Реала»
09:28 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма, за которую «Манчестер Сити» готов продать Стерлинга в «Челси»
09:14 · Англия. Премьер-лига
Левандовски готов рассмотреть предложение «Челси», если сорвётся переход в «Барселону»
08:52 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» близок к подписанию полузащитника «Ливерпуля»
08:32 · Англия. Премьер-лига
Левандовски назвал чемпионаты, где хотел бы продолжить карьеру
Все новости
Рекомендуем