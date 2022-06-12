Артета недоволен, что боссы «Арсенала» затягивают с трансфером Жезуса

Наставник «Арсенала» Микель Артета недоволен тем, что руководители лондонской команды тянут с трансфером бразильского форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

По информации Daily Mail, испанский специалист сильно раздражён из-за того, что руководители лондонской команды слишком медленно работают над трансфером бразильского нападающего «Сити». Артета считает, что из-за подобного отношения «канониры» могут упустить Жезуса.

Напомним, что в прошедшем сезоне Габриэль Жезус провёл в английском чемпионате в составе «Сити» 28 поединков, в которых забил восемь мячей и сделал восемь ассистов.