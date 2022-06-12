Де Йонг не стал отвечать на вопросы журналистов о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Голландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в разговоре с журналистами ушёл от ответа на вопрос о своём переходе в «Манчестер Юнайтед».

По информации ESPN, журналисты после матча Лиги наций между голландцами и поляками спросили 25-летнего футболиста о том, собирается ли он переехать из солнечной Каталонии в холодный Манчестер. Де Йонг в ответ на это посмеялся и добавил, что пока ничего не может сказать по этому поводу.

Напомним, что «красные дьяволы» хотят этим летом заполучить в свои ряды голландского полузащитника. За де Йонга манкунианцы готовы выложить около 60 миллионов евро и плюс около 20 миллионов в качестве бонусов.