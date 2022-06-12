«Тоттенхэм» может усилиться защитником сборной Нидерландов

«Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику АЗ Оуэну Вейндалу, сообщает Sky Sports с ссылкой на Sunday Express.

По информации источника, сумма возможного трансфера оценивается в 8,5 миллиона фунтов (примерно 10 миллионов евро). Действующее соглашение Вейндала с АЗ рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Нидерландов в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вейндал провёл в составе голландской команды 43 матча, в которых забил один гол и сделал 12 результативных передач. Футболист является воспитанником АЗ, цвета которого защищает с 2017 года.