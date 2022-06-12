«Фулхэм» хочет подписать голкипера «Арсенала»

Немецкий голкипер «Арсенала» Бернд Лено может этим летом перебраться в другой лондонский клуб.

По информации издания The Athletic, 30-летний немецкий голкипер может перебраться в лондонский «Фулхэм». «Канониры» готовы отпустить Лено в другую команду, так как немец проиграл конкуренцию Ремсдейлу и потерял место в основном составе. Напомним, что действующее соглашение вратаря с «Арсеналом» рассчитано до июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Бернд Лено провёл в английском чемпионате лишь четыре поединка, в которых немец один раз оставил свои владения в неприкосновенности.