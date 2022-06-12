«Ливерпуль» пытается снизить сумму трансфера Нуньеса

Руководители «Ливерпулю» пытаются немного сбить цену на уругвайского нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

По информации The Times, представители мерсисайдской команды хотят убедить боссов «Бенфики» снизить сумму трансфера до 80 миллионов евро. «Ливерпуль» также хотел бы пересмотреть бонусы. Напомним, что лиссабонский клуб изначально хотел получить за 22-летнего уругвайского футболиста не меньше 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дарвин Нуньес провёл в португальском чемпионате 28 матчей, в которых отметился 26 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.