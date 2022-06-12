Салах: Хочу, чтобы соперник чувствовал от меня угрозу в течение 90 минут

Звёздный египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал журналистам о том, что хочет внушать страх своим соперникам.

Салах сказал France Football, что хочет, чтобы его соперники побаивались его и не захотели бы с ним снова встречаться на футбольном поле. Египтянин отметил, что соперник должен чувствовать от него угрозу в течение всех 90 минут и не имел возможности для того, чтобы просто перевести дух.

Напомним, что в прошедшем сезоне Мохамед Салах провёл в английском чемпионате 35 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач.