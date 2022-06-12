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«Манчестер Сити» проявляет интерес к Беллингему

12 Июня 2022 • 10:06 Комментировать

Молодой английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем привлёк внимание ещё одного топ-клуба.

По информации инсайдера Экрема Конура, в услугах 18-летнего английского футболиста заинтересован «Манчестер Сити». Помимо этого активный интерес к талантливому полузащитнику проявляют мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Стоит отметить, что авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Беллингема в 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джуд Беллингем провёл в немецком чемпионате 32 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд
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