«Арсенал» всё ещё рассчитывает подписать полузащитника «Реала»

Руководители лондонского «Арсенала» не теряют надежду заполучить испанского полузащитника «Реала» Марко Асенсио в это летнее трансферное окно.

По информации издания The Mirror, «канониры» всё ещё сохраняют интерес к 26-летнему испанскому футболисту, хотя сам игрок хотел бы остаться в мадридской команде. Стоит отметить, что судьба Асенсио решится на следующей неделе. Действующее соглашение полузащитника со «сливочными» рассчитано до июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Марко Асенсио провёл в испанском чемпионате 31 встречу и отметился десятью забитыми мячами.