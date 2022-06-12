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Стала известна сумма, за которую «Манчестер Сити» готов продать Стерлинга в «Челси»

12 Июня 2022 • 09:28 Комментировать

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Mirror.

По информации источника, 27-летний англичанин хочет получать больше игровой практики в преддверии чемпионата мира в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря нынешнего года. Поэтому он намерен покинуть команду Хосепа Гвардиолы текущим летом. 

Сообщается, что трансфер Стерлинга может обойтись «аристократам» в 60 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с «горожанами» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 85 миллионов евро.

В минувшем сезоне Стерлинг провёл в составе «Манчестер Сити» 47 матчей, в которых забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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