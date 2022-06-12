Левандовски готов рассмотреть предложение «Челси», если сорвётся переход в «Барселону»

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски может перейти в «Челси», если сорвётся его переход в «Барселону», сообщает TZ.

По информации источника, Левандовски сообщил руководству лондонского клуба о том, что рассмотрит их предложение, если ему не удастся договориться с каталонцами.

Напомним, контракт 33-летнего поляка с мюнхенским клубом рассчитан до лета следующего года. Ранее футболист публично заявил о намерении сменить команду.

В минувшем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей, в которых забил 50 голов и отдал семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 45 миллионов евро.