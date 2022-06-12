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«Вулверхэмптон» близок к подписанию полузащитника «Ливерпуля»

12 Июня 2022 • 08:52 Комментировать

Руководители «Вулверхэмптона» ведут активные переговоры с японским полузащитником «Ливерпуля» Такуми Минамино.

По информации Football Insider, «волки» являются главными претендентами на подписание контракта с 27-летним японским футболистом, который был бы не против сменить клубную прописку для получения игровой практики. Напомним, что в услугах Минамино также заинтересованы «Лидс», «Ньюкасл» и французский «Монако». За «Ливерпуль» полузащитник выступает с 2020 года.

В прошедшем сезоне Такуми Минамино провёл в английском чемпионате 11 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Английская Премьер-лига Такуми Минамино
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