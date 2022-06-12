«Вулверхэмптон» близок к подписанию полузащитника «Ливерпуля»

Руководители «Вулверхэмптона» ведут активные переговоры с японским полузащитником «Ливерпуля» Такуми Минамино.

По информации Football Insider, «волки» являются главными претендентами на подписание контракта с 27-летним японским футболистом, который был бы не против сменить клубную прописку для получения игровой практики. Напомним, что в услугах Минамино также заинтересованы «Лидс», «Ньюкасл» и французский «Монако». За «Ливерпуль» полузащитник выступает с 2020 года.

В прошедшем сезоне Такуми Минамино провёл в английском чемпионате 11 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.