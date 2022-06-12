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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Левандовски назвал чемпионаты, где хотел бы продолжить карьеру

12 Июня 2022 • 08:32 Комментировать

Звёздный польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски определился с чемпионатами, где хотел бы продолжить свою карьеру.

По информации издания Bild, 33-летний польский футболист рассматривает варианты только с испанскими и английскими клубами, а в условную Францию он не поедет, хотя активный интерес к игроку проявляли боссы «ПСЖ». Напомним, что главным претендентом на подписание Левандовски считается «Барселона».

В прошедшем сезоне Роберт Левандовски провёл в немецком чемпионате 34 встречи, в которых отметился 35 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Английская Премьер-лига Ла Лига Роберт Левандовски
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