Левандовски назвал чемпионаты, где хотел бы продолжить карьеру

Звёздный польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски определился с чемпионатами, где хотел бы продолжить свою карьеру.

По информации издания Bild, 33-летний польский футболист рассматривает варианты только с испанскими и английскими клубами, а в условную Францию он не поедет, хотя активный интерес к игроку проявляли боссы «ПСЖ». Напомним, что главным претендентом на подписание Левандовски считается «Барселона».

В прошедшем сезоне Роберт Левандовски провёл в немецком чемпионате 34 встречи, в которых отметился 35 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.