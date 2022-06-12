Продажа де Йонга не поможет «Барселоне» купить Силву у «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не планирует расставаться с Бернарду Силвой, в подписании которого заинтересована «Барселона».

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес очень хотел бы видеть Бернарду Силву в своём составе. Однако, как сообщает журналист Sunday Mirror Саймон Маллок, в «Манчестер Сити» уверены, что даже дорогостоящая продажа Френки де Йонга не позволит «Барселоне» накопить средства, необходимые для покупки Силвы этим летом. «Горожане» запросят за атакующего хавбека не менее 80 млн фунтов стерлингов. Кроме того, клуб планирует предложить ему новый контракт.

Бернарду Силва провёл 50 матчей за «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. В его активе 13 голов и 7 результативных передач.