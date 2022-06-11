«Манчестер Юнайтед» готов подписать Левандовски, если сорвётся его переход в «Барселону»

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает вступить в борьбу за приобретение нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Форвард также интересен «Барселоне» и «ПСЖ», но в настоящий момент склоняется к переходу в каталонский клуб. По информации The Sun, «Манчестер Юнайтед» также не оставляет надежд переманить Левандовски в свои ряды: «красные дьяволы» готовы предложить звёздному поляку щедрую зарплату – порядка 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Представители игрока не исключают возможность присоединения к одному из клубов Английской премьер-лиги.

Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии в прошедшем сезоне с 35 голами в 34 матчах.