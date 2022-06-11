Невилл: «Манчестер Юнайтед» нужен новый нападающий, несмотря на наличие Роналду»

Телеэксперт и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что клубу необходимо подписать нового центрфорварда этим летом.

По словам Невилла, «Манчестер Юнайтед» требуется укрепить состав как минимум четырьмя новыми игроками, а приобретение нового форварда – одна из приоритетных задач в летнее трансферное окно.

«Новый центральный полузащитник абсолютно необходим, клубу точно нужно усилить эту зону. – рассказал Невилл официальному сайту «Юнайтед». – Но также есть необходимость и в новом центральном нападающем. Я знаю, что Криштиану Роналду собирается остаться, и он просто великолепен, но эта команда очень нуждается в ещё одном форварде», – считает экс-защитник «красных дьяволов».