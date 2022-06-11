«Тоттенхэм» готовит предложение по Ришарлисону

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может перебраться в другой английский клуб – «Тоттенхэм».

Бразилец хочет продолжить карьеру в команде, выступающей в Лиге чемпионов, ради чего даже сменил агентов. Переход в «Тоттенхэм» удовлетворит данную потребность игрока, поскольку «шпоры» выступят в главном еврокубковом турнире в предстоящем сезоне. Согласно данным 90 min, лондонский клуб готов начать официальные переговоры с «Эвертоном» по трансферу 25-летнего нападающего.

В завершившемся розыгрыше Английской премьер-лиги Ришарлисон отметился 10 голами и 5 результативными передачами, сыграв 30 матчей.