«Челси» обсудит будущее с Аспиликуэтой и Алонсо, ведущими переговоры с «Барселоной»

Руководство «Челси» намерено прояснить будущее Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо, которых хочет переманить в свои ряды «Барселона».

Контракт обоих испанских защитников истекает через год, поэтому каталонский клуб рассчитывает, что «Челси» согласится отпустить их по значительно сниженной цене. Согласно сведениям Marca, лондонцы в свою очередь планируют в ближайшие часы организовать встречу с Алонсо и Аспиликуэтой, чтобы прояснить их будущее на фоне интереса «Барселоны».

Сесар Аспиликуэта провёл 47 матчей за «Челси» в прошедшем сезоне, отметившись 3 голами и 3 ассистами. На счету Маркоса Алонсо, уже объявившего о желании вернуться в Испанию, 5 голов и 6 голевых передач в 46 поединках.