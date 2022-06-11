«Ливерпуль» полностью согласовал переход Нуньеса, игрок вылетит в Англию в понедельник

«Ливернуль» договорился с «Бенфикой» о трансфере нападающего Дарвина Нуньеса.

Сделка обойдётся английскому гранду в 80 млн евро, ещё 20 млн будет выплачено «Бенфике» в виде бонусов. Трансфер станет вторым самым дорогим в истории «Ливерпуля». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы полностью согласовали условия сделки. В начале следующей недели Нуньес вылетит в Англию, чтобы подписать пятилетнее соглашение и пройти медицинское обследование.

В борьбе за Дарина Нуньеса «Ливерпулю» удалось опередить «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне 22-летний форвард отметился 34 голами в 41 матче за «Бенфику».