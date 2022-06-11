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В «Севилье» рассказали о будущем Кунде

11 Июня 2022 • 19:32 Комментировать

Генеральный директор «Севильи» Хосе Мария Крус признал, что центральный защитник Жюль Кунде хочет перейти в более конкурентоспособный клуб.

«Кунде, я уверен, уважает «Севилью». Он доволен нами. Дело Кунде не в деньгах, уверен, что он привлекательный игрок для таких команд, как «Челси», «Барселона», «Бавария» и подобных команд. Он хочет играть в более конкурентоспособной команде», — цитирует Круса Sport Witness.

Также издание отмечает, что «Челси» является фаворитом в гонке за французским футболистом. Сообщается, что директор «Севильи» отметил, что Кунде будет практически гарантированным усилением для «Челси».

23-летний Кунде сыграл в прошедшем сезоне 44 матча за «Севилью». Он забил 3 гола, отдал результативную передачу и получил две красные карточки.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Ла Лига Апл Жюль Кунде
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