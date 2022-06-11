Зинченко может перейти в «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Украинец рассматривает смену обстановки после победы в чемпионате Англии в составе «горожан». Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в своей команде крайнего защитника «Кристал Пэласа» Тайрика Митчелла. По данным британских СМИ, британец вытеснит Зинченко из стартового состава.

По данным источника, «Барселона» всерьёз намерена сделать всё возможное для трансфера 25-летнего украинца. В прошедшем сезоне сыграл 28 матчей за «горожан» во всех турнирах, он отметился четырьмя результативными передачами. Действующий контракт Зинченко действует до лета 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.