Глава Ла Лиги: «Мы будем жаловаться на «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о трансферной политике «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Тебас заявил о намерении отправить жалобу не только в УЕФА, но и в французские административные органы на крупные траты обоих клубов.

Напомним, ранее «ПСЖ» продлил контракт с нападающим Килианом Мбаппе, сделав француза самым высокооплачиваемым спортсменом мира, а «Манчестер Сити» приобрёл звезду дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«С продлением Мбаппе невозможно получить прибыль. То же самое у «Сити» с Холанном, потому что все знали, как Райола хотел получить деньги. Ранее к ним уже были применены санкции УЕФА, но CAS отменил их», — приводит слова Тебаса Marca.